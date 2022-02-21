Путин: Украина никогда не имела государственности

Украина никогда не имела подлинной государственности - она копировала чужие модели. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении.

"Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности, - подчеркнул российский лидер. - Начиная с 1991 года, пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий".

Президент отметил, что Владимир Ленин является автором и архитектором Украины, ее можно назвать его именем.

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина, - сказал Путин. - Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая и ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины".

По оценке российского лидера, соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в основу базовых принципов государственности на Украине - какими бы эффектными, выигрышными они ни казались.