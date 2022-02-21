Новости

На улицах Донецка празднуют признание Россией 22:59
Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России 22:58
Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу" 22:50
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие 22:42
Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО 22:36
Путин: Украину загнали под внешнее управление 22:29
Путин: Украина никогда не имела государственности 22:28
Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов 22:27
Путин: Виновных в трагедии в Одессе знаем поименно и сделаем все, чтобы их покарать 22:23
Путин: Украина была создана Россией 22:16
Мусульмане России окажут помощь беженцам Донбасса 22:07
СМИ: США обсуждали эвакуацию Зеленского из Киева 21:57
Рубль ускорил падение к доллару и евро до 3% 21:54
Путин: Украина для России не просто соседняя страна 21:55
ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона" Гбамена 21:18
Опубликованы кадры подбитых возле госграницы РФ украинских БМП 21:07
МИД России: желание Вашингтона нагнетать обстановку вызывает недоумение 21:05
Глава представительства ЛНР в СЦКК пострадал в результате подрыва автомобиля 21:03
Мощный взрыв прогремел в Луганске 20:44
Италия планирует открыться для международных туристов в апреле 20:18
Академия наук планирует масштабный проект по созданию музеев науки и техники 20:02
Умер экс-министр геологии СССР Евгений Козловский 20:00
Глава правительства ДНР назвал действия Киева геноцидом 19:58
Западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину 19:58
В Луганске эвакуировано информационное агентство 19:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 22:28
Рубрика: Власть

Путин: Украина никогда не имела государственности

Текст: Татьяна Замахина

Украина никогда не имела подлинной государственности - она копировала чужие модели. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении.

Путин: Украину загнали под внешнее управление

"Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности, - подчеркнул российский лидер. - Начиная с 1991 года, пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий".

Президент отметил, что Владимир Ленин является автором и архитектором Украины, ее можно назвать его именем.

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина, - сказал Путин. - Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая и ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины".

По оценке российского лидера, соображения текущей политической конъюнктуры не могут быть положены в основу базовых принципов государственности на Украине - какими бы эффектными, выигрышными они ни казались.

Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной честно, с учетом ее интересов
Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент

Главное сегодня

Путин: Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу"
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Путин: Украина была создана Россией
Путин обсудил с Совбезом вопрос о признании ДНР и ЛНР. Главное
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД