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21.02.2022 22:22
Рубрика: Власть

Путин: Украина отказалась выполнять обязательства по советским долгам

Текст: Валентина Егорова
Россия взяла на себя оплату советских долгов всех республик бывшего СССР, включая Украину, но Киев не стал ратифицировать соглашение о передаче Москве взамен зарубежных активов. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

По его словам, к концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 млрд долларов. Первоначально предполагалось, что эти кредиты будут выплачиваться всеми республиками пропорционально их экономическому потенциалу.

"Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга, полностью по нему рассчиталась и завершила этот процесс 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от части своих советских зарубежных активов", - указал президент.

"Соответствующее соглашение в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной, но Киев соглашение не ратифицировал, но позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего ССР за рубежом", - заявил Владимир Путин.

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