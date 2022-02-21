Главврач брянской больницы задержан за крупную взятку

Главврачу брянской городской больницы № 1 предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Медик задержан, сообщили в региональном СК.

- Предварительно установлено, что через заведующую больничной аптекой главврач получил от предпринимателя не менее 1,65 миллиона рублей за заключение с ним договора на поставку медицинских товаров для нужд учреждения, - рассказали следователи.

Преступление выявили полицейские из отдела экономической безопасности УМВД по Брянской совместно с сотрудниками ФСБ. Против главврача возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).