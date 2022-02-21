Подмосковные застройщики выделят 500 млн рублей на решение проблем беженцев

Пять крупных застройщиков, работающих в Московской области, выделили деньги на решение проблем беженцев из Донбасса, прибывающих в регион. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, проводя видеосовещание с областным правительством и главами муниципалитетов, каждая из строительных компаний выделит на эти цели по 100 миллионов рублей.

Напомним, область заявила о готовности принять 1,5 тысячи жителей ДНР. Они приедут уже завтра и будут размещены в санаториях и домах отдыха шести подмосковных муниципалитетов: Волоколамска, Клина, Коломны, Зарайска, Подольска и Пушкино.