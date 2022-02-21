Губернатора Чукотки обязали разобраться с бездомными собаками

Прокурор Чукотского автономного округа Константин Прохоров внес представление губернатору региона Роману Копину. В регионе участились случаи нападения бродячих собак на людей. При этом, как выяснилось, их отловом практически не занимались.

"Результаты проверок показали, что работа по сокращению численности агрессивных животных без владельцев в населенных пунктах фактически не проводится, меры, направленные на отлов бездомных собак, не принимаются, инфраструктура для функционирования приютов в полном объеме не создана", - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Так в приютах, поставленных в муниципальные образования, не создали условия для нормального содержания животных. Их не окружает сплошной или сетчатый забор, не меньше двух метров. Там не предусмотрены площадки для выгула, вольеры не отвечают нормативам и не защищают собак от холода и осадков, нет помещений, предназначенных для карантина и лечения.

Ветеринарные службы не выявляют у бродячих животных заболевания опасные для человека и не проводят вакцинацию от них. Не отслеживается немотивированное агрессивное поведение собак, при признаках которого тех нельзя возвращать на прежние места обитания после отлова. Стерилизация животных также проводится с нарушениями. Необходимый срок карантина не соблюдают, а осуществляют ее в день поступления либо на следующий день. После этого, максимум через три дня, выпускают собак на волю, не проводя наблюдение необходимой длительности.

Нарушения нашли и со стороны регионального правительства. Не приняты нормативные акты, определяющие порядок работы в приютах с домашними животными, а также теми, от которых отказались бывшие хозяева. Не определили порядок и сроки содержания собак, владельцы которых неизвестны, нет регламента по поиску хозяев таких животных, не установлены требования к их передаче в муниципальную собственность.

Прокуратура взяла на контроль устранение этих нарушение.