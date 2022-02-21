Губернатора Чукотки обязали разобраться с бездомными собаками

Новости

В Тюмень начали завозить снег и наращивать лед на реке 06:00
В ЛНР сообщили еще о двух погибших в результате обстрелов ВСУ 05:37
Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности 04:32
Морпехи КФл отработали беглый огонь по условному противнику 04:05
У поселка в Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра 04:01
В Роспотребнадзоре рассказали, как часто коронавирус приводит к инсультам и инфарктам 04:00
Представитель РФ в ООН Полянский: Запад игнорирует обстрелы в Донбассе 03:20
Французский депутат Барделла назвал справедливыми требования РФ к НАТО 02:48
Синоптик Тишковец рассказал о "перманентной весне" в Москве на этой неделе 02:10
Трое мирных жителей ЛНР пострадали в результате обстрелов ВСУ 01:36
Роспотребнадзор: иммунитет после COVID-19 не защищает от повторного заболевания 01:00
Телеканал RT запустил проект для помощи беженцам из ДНР и ЛНР 00:50
В МИД возникли вопросы к США после сообщений о возможных терактах в РФ 00:18
В ОБСЕ признали использование тяжелого вооружения в Донбассе 20.02.2022
Захарова оценила сообщение CBS про приказ о "вторжении" на Украину 20.02.2022
Глава МИД Украины не справился с камерой во время эфира 20.02.2022
Американские военные в Польше устроили учения около украинской границы 20.02.2022
Джастин Бибер заразился коронавирусом 20.02.2022
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Донбассе 20.02.2022
Девять младенцев из Донбасса прибыли в город Волжский 20.02.2022
Посол Италии в Австралии погибла во время отдыха на родине 20.02.2022
Беженцы из Донбасса поездами направлены в Курск, Волгоград и Воронеж 20.02.2022
Посол РФ в США Антонов: Есть шанс договориться о безопасности в Европе 20.02.2022
Около 5000 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 20.02.2022
Посол Антонов: США должны побудить Киев выполнять Минские соглашения 20.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
21.02.2022 05:15
Рубрика: Происшествия

Губернатора Чукотки обязали разобраться с бездомными собаками

Текст: Дина Непомнящая

Прокурор Чукотского автономного округа Константин Прохоров внес представление губернатору региона Роману Копину. В регионе участились случаи нападения бродячих собак на людей. При этом, как выяснилось, их отловом практически не занимались.

"Результаты проверок показали, что работа по сокращению численности агрессивных животных без владельцев в населенных пунктах фактически не проводится, меры, направленные на отлов бездомных собак, не принимаются, инфраструктура для функционирования приютов в полном объеме не создана", - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Фото: Константин Завражин
За нападения бездомных собак на людей наказывать станут муниципальных чиновников

Так в приютах, поставленных в муниципальные образования, не создали условия для нормального содержания животных. Их не окружает сплошной или сетчатый забор, не меньше двух метров. Там не предусмотрены площадки для выгула, вольеры не отвечают нормативам и не защищают собак от холода и осадков, нет помещений, предназначенных для карантина и лечения.

Ветеринарные службы не выявляют у бродячих животных заболевания опасные для человека и не проводят вакцинацию от них. Не отслеживается немотивированное агрессивное поведение собак, при признаках которого тех нельзя возвращать на прежние места обитания после отлова. Стерилизация животных также проводится с нарушениями. Необходимый срок карантина не соблюдают, а осуществляют ее в день поступления либо на следующий день. После этого, максимум через три дня, выпускают собак на волю, не проводя наблюдение необходимой длительности.

Нарушения нашли и со стороны регионального правительства. Не приняты нормативные акты, определяющие порядок работы в приютах с домашними животными, а также теми, от которых отказались бывшие хозяева. Не определили порядок и сроки содержания собак, владельцы которых неизвестны, нет регламента по поиску хозяев таких животных, не установлены требования к их передаче в муниципальную собственность.

Прокуратура взяла на контроль устранение этих нарушение.

В Чите бродячая собака напала на беременную женщину

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности
В МИД возникли вопросы к США после сообщений о возможных терактах в РФ
Американские военные в Польше устроили учения около украинской границы
В Роспотребнадзоре рассказали, как часто коронавирус приводит к инсультам и инфарктам
Оформить QR-код можно по антителам
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц