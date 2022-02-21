Нацпарк предложил ограничить на юге Приморья работу рыбоводных заводов

Директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк предложил ограничить на юге Приморья работу рыбоводных заводов, сообщает ТАСС.

По мнению руководителя резервата, на всех реках нужно сохранять естественное воспроизводство и пропускать часть лосося к естественным нерестилищам. Изъятие лосося рыбоводными заводами на нерестовых реках юго-запада Приморского края должно быть ограничено, а кое-где и полностью прекращено, сказал Бардюк на совещании, где обсуждалась стратегия промысла тихоокеанских лососей в 2022 году.

"Известно, что, если рыба воспроизводится только искусственно, это негативно отражается на ее генетике, она мельчает, хуже возвращается. А при естественном воспроизводстве выживает сильная, большая рыба. Мы убеждены, что на всех реках нужно сохранять естественное воспроизводство, пропускать часть лосося к естественным нерестилищам. А реку Нарву мы предлагаем вообще исключить из аквакультуры и не проводить на ней изъятие", - отметил он.

Нарва частично протекает по территории нацпарка. Бардюк назвал ее эталонной лососевой с собственной сильной популяцией рыбы.

Как пояснил директор нацпарка, рыбоводные заводы изымают практически всех производителей на закладку икры, так что в естественные нерестилища рыба не попадает.

Специалисты "Земли леопарда" наблюдают ситуацию на Нарве с 2015 года, тогда заполняемость естественных нерестилищ была не ниже 60 процентов. В 2019 году там поставили рыбозаградительное сооружение и начали изымать нерестящегося лосося.

- И в тот же год заполняемость естественных нерестилищ упала до семи процентов, - подчеркнул Виктор Бардюк, добавив, что национальному парку после обращения в Росрыболовство удалось добиться введения пропускных дней для лосося на двух нерестовых реках - Барабашевка и Нарва. В эти дни лов рыбы не ведется, и она поднимается на нерест в верховья рек.

Сегодня во Владивостоке, а на минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске обсуждались стратегии промысла лососевых в 2022 году. По прогнозам науки, этот год будет менее продуктивным, чем прошлый, когда было добыто 539 тысяч тонн лосося, уловы больше фиксировались только в 2011 и 2018 годах.

В 2022-м по прогнозам рыбохозяйственной науки вылов ожидается на уровне 264 тысяч тонн, однако прогноз может быть скорректирован на 20-20 процентов вверх.