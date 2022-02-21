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21.02.2022 11:28
Рубрика: Экономика

Нацпарк предложил ограничить на юге Приморья работу рыбоводных заводов

Текст: Анна Бондаренко

Директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк предложил ограничить на юге Приморья работу рыбоводных заводов, сообщает ТАСС.

По мнению руководителя резервата, на всех реках нужно сохранять естественное воспроизводство и пропускать часть лосося к естественным нерестилищам. Изъятие лосося рыбоводными заводами на нерестовых реках юго-запада Приморского края должно быть ограничено, а кое-где и полностью прекращено, сказал Бардюк на совещании, где обсуждалась стратегия промысла тихоокеанских лососей в 2022 году.

"Известно, что, если рыба воспроизводится только искусственно, это негативно отражается на ее генетике, она мельчает, хуже возвращается. А при естественном воспроизводстве выживает сильная, большая рыба. Мы убеждены, что на всех реках нужно сохранять естественное воспроизводство, пропускать часть лосося к естественным нерестилищам. А реку Нарву мы предлагаем вообще исключить из аквакультуры и не проводить на ней изъятие", - отметил он.

Нарва частично протекает по территории нацпарка. Бардюк назвал ее эталонной лососевой с собственной сильной популяцией рыбы.

Как пояснил директор нацпарка, рыбоводные заводы изымают практически всех производителей на закладку икры, так что в естественные нерестилища рыба не попадает.

Специалисты "Земли леопарда" наблюдают ситуацию на Нарве с 2015 года, тогда заполняемость естественных нерестилищ была не ниже 60 процентов. В 2019 году там поставили рыбозаградительное сооружение и начали изымать нерестящегося лосося.

- И в тот же год заполняемость естественных нерестилищ упала до семи процентов, - подчеркнул Виктор Бардюк, добавив, что национальному парку после обращения в Росрыболовство удалось добиться введения пропускных дней для лосося на двух нерестовых реках - Барабашевка и Нарва. В эти дни лов рыбы не ведется, и она поднимается на нерест в верховья рек.

ВНИРО: Рисков остаться без красной рыбы в 2022 году нет

Сегодня во Владивостоке, а на минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске обсуждались стратегии промысла лососевых в 2022 году. По прогнозам науки, этот год будет менее продуктивным, чем прошлый, когда было добыто 539 тысяч тонн лосося, уловы больше фиксировались только в 2011 и 2018 годах.

В 2022-м по прогнозам рыбохозяйственной науки вылов ожидается на уровне 264 тысяч тонн, однако прогноз может быть скорректирован на 20-20 процентов вверх.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Приморский край Владивосток

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