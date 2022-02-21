Снежный циклон нарушил транспортное сообщение на Сахалине

Аэропорт Южно-Сахалинска 21 февраля закрыт до 14 часов местного времени из-за сложных метеоусловий и плохой видимости, передала пресс-служба воздушной гавани.

"Расчистка взлетно-посадочной полосы идет бесперебойно. Информация о рейсах и их задержках обновляется на онлайн-табло официального сайта", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, утром в понедельник из-за метели задержано 18 рейсов на вылет и прилет. Половина из них - в Москву, Хабаровск и другие крупные города, остальные - внутриобластные.

С 6-30 утра из-за шторма в Татарском проливе закрыта паромная переправа Холмск - Ванино, информирует пресс-служба ГУ МЧС Сахалинской области. Паромы пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

Напомним, что регион в выходные попал под влияние циклона, который принес на острова снегопад и шквалистый ветер. Сегодня на юге Сахалина прогнозируется сильная метель при видимости до 500 метров, снег, местами очень сильный. В южных районах закрыто движение по автомобильным дорогам, с перебоями работает транспорт в областном центре.