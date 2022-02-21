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21.02.2022 10:00
Рубрика: Власть

Власти: В Забайкалье готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

Текст: Ольга Коваль

Власти Забайкальского края заявили о готовности принять беженцев, покинувших Луганскую и Донецкую народные республики, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В подобных ситуациях мы однозначно не можем оставаться в стороне. В случае необходимости мы будем принимать эвакуированных. Места и условия необходимо проработать, посмотреть, какие есть резервы. Но позиция в этой части принципиальная: людей мы не бросим и будем помогать", - приводятся в сообщении слова вице-премьера краевого правительства Андрея Кефнера.

Готовность разместить у себя беженцев из Донбасса выразили около 30 регионов России. Для этого в санаториях, пансионатах и социальных учреждениях разворачиваются пункты временного пребывания, организуются точки для сбора гуманитарной помощи.

На сегодняшний день границу России пересекли более 60 тысяч жителей Донбасса.

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