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21.02.2022 09:49
Рубрика: Власть

МЧС: Из Донбасса в Россию въехали более 61 тысячи беженцев

Текст: Иван Петров

Границу с Российской Федерацией уже перешли более 61 тысячи жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Как российские регионы принимают беженцев из ДНР и ЛНР

Об этом в понедельник сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, таковы предварительные итоги работы за минувшую ночь. Главный спасатель РФ отметил, что за сутки в другие субъекты РФ из Ростовской области были отправлены девять железнодорожных составов с беженцами.

Кроме того, врио главы МЧС рассказал, что около 1 тысячи беженцев из Донбасса уже получили единовременные выплаты в Ростовской области. "Увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около четырех тысяч заявлений получено по этому поводу, и уже более 1 тысячи человек получили деньги", - рассказал Чуприян. Он выразил уверенность, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.

Напомним, власти ДНР и ЛНР с 18 февраля организовали выезд мирного населения в Россию по причине обострения вооруженного конфликта со стороны украинских вооруженных сил. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых граждан.

Беженцев принимает Ростовская область, в регионе для удобства организации процесса введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В область прилетело руководство МЧС, Роспотребнадзора и Минздрава России. Региону перевели пять миллиардов рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

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