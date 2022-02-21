Ульяновская область готова принять около 700 беженцев из Донбасса

Расширенное совещание в правительстве региона по приему и размещению беженцев из Донбасса состоялось в субботу.

- На сегодня в нашу страну прибыло более 10 тысяч жителей регионов Донбасса. Очевидно, что эта цифра будет расти. Приграничные регионы России с таким потоком беженцев в одиночку не справятся. Наша обязанность - помочь в организации приема и размещения людей на своей территории, - сказал ульяновский губернатор Алексей Русских.

По его словам, необходимо предусмотреть все необходимое для проживания людей - обеспечить места временного пребывания, организовать питание, медицинскую и гуманитарную помощь. Все эти вопросы, по словам губернатора, он берет на личный контроль.

По предварительным данным, у региона есть возможности для единовременного размещения на базе гостиниц, санаториев, медицинских и социальных учреждений около 700 человек.

Впрочем, здесь не исключают многократного увеличения количества беженцев. Всем главам районов и крупных населенных пунктов поручено на этот случай предусмотреть создание пунктов временного размещения на своих территориях.

Ранее уже сообщалось о готовности принять беженцев властями Оренбургской и Ульяновской областей.