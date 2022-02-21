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21.02.2022 13:14
Рубрика: Происшествия

В Саратове адвоката заподозрили в мошенничестве на три миллиона

Текст: Андрей Куликов

В Саратове адвоката задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Как сообщает областное управление СК, адвокат незаконно получил от представителя одного из участников гражданского судопроизводства более трех миллионов рублей.

По версии следствия, юрист получил деньги за принятие решений судьями в пользу его доверителя по гражданским делам. При этом, как считают правоохранители, защитник деньги никому передавать не собирался, поэтому его действия расценивают как мошенничество.

Человек, который передал адвокату деньги, действовал в рамках оперативного мероприятия, проводившегося сотрудниками УФСБ по региону. После получения наличных, защитника задержали. Уголовное дело возбудили по покушению на мошенничество в особо крупном размере.

С начала года это уже второе уголовное дело в отношении представителей местного адвокатского сообщества. Ранее был задержан руководитель юридической фирмы. На него написал заявление один из клиентов, который обвинил юриста в хищении 52 миллионов рублей.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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