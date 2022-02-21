Калининградку осудили за перевозку нелегально добытого янтаря

В Калининградской области суд приговорил к штрафу в 800 тысяч рублей предпринимательницу, которую судили за преступление в сфере незаконного оборота янтаря.

Как ранее сообщала "РГ", в прошлом году сотрудники регионального УФСБ России задержали 55-летнюю жительницу Янтарного в машине с крупной партией нелегального янтаря-сырца. По данным оперативников, женщина ехала на встречу со скупщиком.

Как уточнили в пресс-службе Зеленоградского районного суда, установлено, что подсудимая перевозила из Янтарного до места встречи на дороге Холмогоровка - Калининград самовольно добытый янтарь разных фракций. Ее вез водитель, которому ничего не было известно о совершаемом преступлении. Общий вес партии - около 32 килограммов, стоимость - более 3,8 миллиона рублей.

В суде фигурантка согласилась с обвинением и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд квалифицировал ее действия по ч. 2 ст. 191 УК РФ - незаконная перевозка заведомо самовольно добытого янтаря, совершенная в крупном размере.

Суд, назначая ей наказание в виде штрафа в сумме 800 тысяч рублей, учел, что подсудимая совершила преступление впервые, имеет на иждивении сестру-инвалида, признала вину и раскаялась, явилась с повинной и активно способствовала расследованию преступления. Приговор не вступил в законную силу.