Россияне обогнали строительные компании по объемам ввода жилья

Большинство жилых площадей в России, введенных в строй в прошлом году, возвели не строительные компании, а частники. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав статистические данные.

Самое активное жилое строительство велось в Подмосковье. Всего частники ввели в Московской области 5,8 миллиона "квадратов" жилья, это 12 процентов от всего объема ИЖС по России. К слову, всего в этом регионе было введено 9,2 миллиона "квадратов" жилой недвижимости, таким образом, на строительные компании пришлось лишь 37 процентов от общего объема.

Второе место занимает Краснодарский край с показателем 3,3 миллиона "квадратов" в ИЖС, третье - у Ленобласти (2,3 миллиона квадратных метров).

Высокие показатели Ленобласти и Подмосковья объясняются большой долей коттеджного строительства. В границах Петербурга и Москвы доля частного сектора очень скромна. Например, в Петербурге 93 процента всей недвижимости в прошлом году построен девелоперами. Оставшиеся семь процентов - это коттеджи в пригородных поселках. Но таких поселков немного, земля там дорогая, поэтому многие петербуржцы строятся в Ленобласти. Похожая похожим образом обстоят дела в Москве.

Среди лидеров частного сектора аналитики рейтинг называют также Татарстан (2,3 миллиона "квадратов"), а также Башкирию и Ростовскую область (1,8 квадратов).

Республики Приволжского федерального округа высокие места в рейтингах занимают не случайно. В этих регионах активно развивается сельское хозяйство, соответственно, новое строительство ведется в поселках. На окраинах крупных городов растут коттеджные поселки.

В целом же по Приволжскому федеральному округу граждане возвели 61 процент домов, девелоперы - 39. В СКФО и вовсе на частный сектор приходится 69 процентов объектов, на массовое жилье - 31. Это объясняется самим форматом жилья на Кавказе, где климат позволяет иметь свой огород и сад, а также традициями, когда в одном доме могут жить два-три поколения. Похожий тренд есть и на юге. Но в Южном федеральном округе на многоэтажки приходится 44 процента жилья. Здесь тоже есть нюанс. В последние годы активное строительство ведется, например, в Сочи, интерес к новостройкам здесь так велик, что цены на квартиры в этом городе даже обогнали московские. Соответственно, девелоперская активность здесь велика. В Сибири на частный сектор приходится 53 процента новостроек, на Дальнем Востоке - 52. На Урале соотношение 50 на 50.

Лишь в двух федеральных округах девелоперы строят больше, чем частники. В ЦФО компании ввели 51 процент жилья, на Северо-Западе - 57.

В этих округах тоже есть свои особенности. Например, в СЗФО львиная доля многоэтажек приходится на Петербург, Ленобласть, Калининградскую область. В Коми многоэтажное строительство сейчас ведется только в Сыктывкаре и в основном строительная отрасль региона представлена сектором ИЖС, причем, в более ли менее южных районах. Аналогичная ситуация наблюдается в Мурманской области.