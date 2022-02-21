СК Петербурга возбудил дело о нападении на композитора Колкера

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения в лифте на известного композитора Александра Колкера.

Как сообщают в ведомстве, расследование ведется по статье "Покушение на убийство".

Напомним, накануне к 88-летнему композитору в супермаркете на набережной Черной речки подошел незнакомец, они разговорились, в итоге неизвестный предложил дойти с Александром Колкером до дома. Когда они зашли в лифт, мужчина достал нож, ударил в руку заслуженного деятеля искусств и скрылся.

Нападавшего нашли. Известно, что ему 46 лет, родом он с Сахалина, в момент задержания находился в хостеле.

Причины нападения выясняются. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Ход расследования взяла под контроль прокуратура Петербурга, сообщили в надзорном ведомстве.