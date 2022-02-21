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Рубрика: Происшествия

В Петербурге нашли мужчину, ранившего ножом композитора Колкера

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербуг)

В Санкт-Петербурге в одном из хостелов сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на известного композитора Александра Колкера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что подозреваемый родом с Сахалина, задержан по горячим следам. Следователи выясняют мотивы, которые могли двигать нападавшим.

Напомним, на 88-летнего композитора, автора таких хитов как "Стоят девчонки" и "Ночной трамвай", напали в лифте.

Полиция Петербурга обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что композитор заходит в супермаркет, там к нему подходит неизвестный и начинает с ним разговор. Судя по всему, предлагает помочь дойти до дома. Далее Колкер заходит с новым знакомым в лифт, тот бьет его ножом и затем убегает.

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