В Петербурге арестовали покупателя, зарезавшего продавца секс-шопа

В Петербурге по решению Невского районного суда на два месяца арестован мужчина, который в минувшие выходные в магазине интимных товаров убил продавца-кассира.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина признал свою вину и пояснил, что его целью изначально было разбойное нападение. Он планировал вынести из торговой точки продукцию.

Ночью 33-летняя продавец была в торговом зале одна. Мужчина набросился на нее и нанес женщине 23 ножевых ранения. Женщина погибла на месте. А мужчина схватив две коробки с предметами из магазина, скрылся. Товарами, как отмечают в пресс-службе судов, нападавший распорядился по своему усмотрению.

На следующий день мужчину задержали.