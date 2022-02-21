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21.02.2022 20:15
Рубрика: Власть

Астраханский губернатор оценил готовность ПВР для граждан из Донбасса

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел выездной штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и лично оценил степень готовности пунктов временного размещения принять соотечественников.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, в регионе объявлен режим повышенной готовности для принятия граждан из Донецка и Луганска. Их ждут в санаторно-оздоровительном лагере "Астраханские зори" и центре обучения, оздоровления и отдыха детей "Березка" в селе Яксатово.

По словам губернатора, к прибытию соотечественников все готово. Полиция и казаки обеспечат круглосуточное дежурство на территории пунктов временного размещения.

- Сейчас в "Астраханских зорях" проводят уборку и доделывают мелкий ремонт, к завтрашнему дню работы завершат. Лагерь обеспечен всем необходимым, - сообщил Игорь Бабушкин. - Все прибывающие пройдут тестирование на коронавирус, им будет рекомендовано провести неделю на самоизоляции.

Затем дошколят примет расположенный неподалеку детский сад в селе Атал, ребята постарше будут учиться в Яксатовской средней общеобразовательной школе. Трудоспособным гражданам предложат рабочие места. В пункте временного размещения граждан будет работать мобильный центр службы занятости".

Сегодня в регионе наблюдается большая потребность в кадрах. В городе Астрахани мы готовы предложить 1911 вакансий в разных сферах, в Камызяке 195, в Приволжском районе - 224. Каждому постараемся подобрать оптимальный вариант, - заявил губернатор.

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Кроме того, будет открыт центр психологической помощи. Социальные службы организуют для переселенцев консультации по вопросам социальной поддержки, медицинской, юридической и миграционной помощи. И уже сегодня в регионе развернуты 20 пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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