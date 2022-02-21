Из Астрахани отправили первую партию гуманитарной помощи для Донбасса

Жители Астрахани собрали для отправки жителям Донецка и Луганска гуманитарную помощь. Первая партия в объеме 10 тонн выехала на "КАМАЗе" в Ростовскую область, в фуре - макароны, рис, крупа, гречка, молочные смеси, игрушки, одежда, средства гигиены, бутилированная вода, бытовая техника.

- Мы обязаны помочь нашим соотечественникам всем, чем можем, - сообщил один из активистов акции по сбору помощи, сопредседатель регионального отделения ОНФ Павел Андросов. - В регионе открыто 20 пунктов сбора, прошу никого не остаться равнодушным.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, активную помощь сбора помощи оказывают нефтедобывающие компании, сельхозпроизводители, рыболовецкие артели, предприятия малого бизнеса.

Кроме того, на базе двух детских лагерей: "Астраханские зори" и "Березка" открываются пункты временного размещения эвакуированных. Местные вузы: АГУ и ГМУ объявили, что приглашают студентов, прибывших из Донецка и Луганска, продолжить обучение в стенах этих университетов и разместиться в студенческих общежитиях.

- Чужих проблем не бывает, - подчеркнула ректор ГМУ Ольга Башкина.