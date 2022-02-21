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21.02.2022 13:10
Рубрика: Происшествия

ФСБ: Снаряд с территории Украины попал в российский погранпункт

Текст: Иван Петров
Очередной снаряд, выпущенный украинскими военными, залетел на территорию России. И в этот раз он попал в пограничный пункт ФСБ России. Об этом сообщают в Центре общественных связей спецслужбы.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в 09.50 по московскому времени. "Выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Разрушенное здание располагалось на удалении примерно 150 метров от российско-украинской границы", - рассказали в ФСБ.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. В настоящее время на месте происшествия работают российские саперы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. Следствием были установлены новые факты попадания снарядов по территории российского региона. Отдельное дело расследуется по факту артобстрела объектов на Донбассе и гибели нескольких мирных жителей.

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Донбассе
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