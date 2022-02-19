Возбуждено уголовное дело после повреждения снарядами двух домов под Ростовом

Очередное уголовное дело возбуждено после того, как снаряды, прилетевшие с украинской стороны, повредили два дома в Ростовской области

И это дело, как и предыдущие в центральном аппарате СК возбудили в Главном Следственном управлении "по факту". И статья та же - "Покушение на убийство".

Снаряды, как официально заявили ведомстве, повредили два домовладения в населенных пунктах Ростовской области.

Случилось это сегодня, 19 февраля, во второй половине дня. В сообщении СК говорится о том, что "неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области". Итог- полностью разрушен один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения в хуторе Патроновка. Жертв среди мирного населения нет.