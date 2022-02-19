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19.02.2022 19:02
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области в результате обстрела разрушена хозпостройка

Текст: Наталья Коротченко

В хуторе Маноцкий Тарасовского района Ростовской области артиллерийский снаряд разрушил хозяйственную постройку в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Сотрудниками пограничного управления ведомства зафиксировано несколько попаданий артиллерийских снарядов по территории Российской Федерации. Так, по данным ведомства, один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская. Ранее, глава администрации Тарасовского района сообщил, что в хуторе Патроновка, который входит в состав Мтякинского сельского поселения, снаряд повредил крышу жилого дома. Пострадавших нет.

Другой снаряд, по информации ФСБ, упал в хуторе Маноцкий, входящий в состав Войковского сельского поселения. Здесь снарядом была разрушена хозпостройка во дворе частного дома. В результате инцидента также никто не пострадал.

Ранее "РГ" сообщала о нескольких "прилетах" в Тарасовском районе Ростовской области в результате обстрела с территории Украины. Предварительно, в одном из случаев обстрел велся из РСЗО "Град". По факту обстрела территории России следователи возбудили уголовное дело. По информации СК, неустановленные лица, находящиеся на территории Украины, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района из системы залпового огня. Дело заведено по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. На местах ЧП ведется разминирование.

Погранслужба ФСБ зафиксировала попадание снарядов по территории России
В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Обстановка на востоке Украины

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