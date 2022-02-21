Крым отправит первые партии гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР

В понедельник муниципалитеты Крыма начнут отправлять первые партии собранной населением гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Фуры с продуктами и предметами первой необходимости сегодня стартуют из Симферополя, Сак, Керчи и других городов.

В Симферополе организованы три пункта гуманитарной помощи на Центральном, Залесском и Куйбышевском рынках - они работают с 9 до 14 часов. А ближе к вечеру первая фура отправится в Ростов-на-Дону.

- Первая партия гуманитарной помощи будет отправлена уже сегодня, - рассказал и.о. мэра крымской столицы Максим Балахонов. - Симферополь в этом активно участвует - это и администрация, и депутаты, и предприниматели, и неравнодушные граждане. Очень много людей откликнулись, и мы организовываем пункты помощи. Дальше будем наблюдать за ситуацией и при необходимости кроме трех работающих пунктов открывать дополнительные.

В Керчи пункты приема гуманитарной помощи открыты в местном отделении партии "Единая Россия" на улице Гагарина, 1 и в подразделениях МЧС на улице Комарова,1, Орджоникидзе,1 и улице Отдельной Приморской армии,9. Первая машина с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР отправится сегодня в 10 часов.

Также пункты сбора помощи работают в городах Саки, Бахчисарай, Судак, Армянск, Кировском, Первомайском и Красноперекопском районах и других территориях. Волонтеры собирают предметы гигиены, продукты питания длительного хранения, одноразовую посуду, моющие средства, воду, детское питание, постельное белье, удлинители и электрочайники.