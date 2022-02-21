Названы сроки открытия движения по развязке на трассе М-4 в районе Геленджика

Движение по развязке на 1504 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в районе Геленджика будет открыто к началу курортного сезона 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

Сейчас на трассе в районе Геленджика выполняются работы по строительству и реконструкции автодороги с возведением транспортных развязок. Работы проходят в рамках реализации проектов, направленных на увеличение пропускной способности и доведение параметров трассы М-4 "Дон" до IБ категории.

"В частности, к курортному сезону 2022 года планируется открыть движение на участке 1503-1506 километры (3,5 километра). Там сейчас идут активные работы по устройству дорожной одежды, а также строительству разворотной петли для связи разобщенных территорий. Уже выполнен комплекс основных работ на самой развязке, а также на мосту через реку Адербу", - отметили в "Автодоре".

На втором пусковом комплексе транспортных развязок активно ведутся работы на участке 1512-1517 километры. По графику они должны завершиться в 2023 году, однако к началу курортного сезона 2022 года планируется обеспечить сквозное транзитное движение по новой эстакаде в районе улицы Луначарского. Это позволит уже в этом году улучшить транспортную ситуацию на наиболее загруженном участке, где сходятся на круговом движении несколько транспортных потоков.

В "Автодоре" отметили, что к концу 2023 года вдоль Геленджика и Кабардинки можно будет проехать без заторов, светофоров и левых поворотов.