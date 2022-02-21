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21.02.2022 16:03
Рубрика: Власть

Российские пограничники уничтожили диверсантов, пытавшихся нарушить границу

Текст: Иван Петров

Пятерых диверсантов, пытавшихся незаконно проникнуть с территории Украины к нам в страну, уничтожили российские военные при помощи пограничников. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Отмечается, что была предотвращена попытка нарушить государственную границу РФ. Ее предприняла, по данным военных, "диверсионно-разведывательная группа из Украины".

Инцидент произошел 21 февраля около 6 утра по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.

"Пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы с территории Украины. В ходе боестолкновения пятеро нарушителей госграницы были уничтожены", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

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При этом отмечается, что на территорию России даже вошли две бронемашины иностранной армии. По данным российских военных, две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины намеревались забрать с территории РФ ранее заброшенных к нам диверсантов. Обе БМП в итоге были уничтожены нашими военными и пограничниками из противотанковых средств.

"Российские военные и пограничники в результате указанной диверсии не пострадали", - заключили в ЮВО.

Чуть ранее сегодня сообщалось о том, что снарядом подорван погранпункт российских пограничников.

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