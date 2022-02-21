Российские регионы принимают беженцев из ДНР и ЛНР

Первые автобусы с беженцами прибыли в Ростовскую область в ночь с пятницы на субботу. На следующий день эвакуация мирного населения продолжилась. 19 февраля власти региона ввели режим ЧС. Сегодня к принятию жителей Донбасса готовы 282 пункта временного размещения. А по данным на вечер воскресенья, границу России пересекли более 53 тысяч человек из Донецка и Луганска.

Корреспонденты "РГ" встретили первых беженцев в пятницу у границы возле Матвеева Кургана. Много женщин, в основном пенсионерки и молодые мамы с колясками. Рядом или на руках маленькие дети... Беженец Виталий спешно уехал с семьей из Тельмановского района Донецкой области. "Мы из села Мичурино. У меня трое деток от двух до пяти лет. Мы ж недалеко от украинской границы живем. Очень было страшно! Взяли только самое необходимое. Ну и документы... Дом бросили, живность. Вся надежда на Россию".

А ближе к полуночи сквозь густой туман границу пересекла колонна автобусов с детьми. Ребятишек сразу направили в оздоровительные лагеря на Азовском побережье. Там на базе лагерей, санаториев и баз отдыха оперативно устроено 3274 места, а скоро их будет больше 13 тысяч.

К утру субботы у пограничных пропускных пунктов Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск были развернуты палаточные лагеря МЧС. Здесь беженцев обеспечивают питанием и горячим чаем. Они могут получить психологическую и медицинскую помощь. Потом их развозят по стационарным пунктам размещения. Всем, кто вынужден покинуть свои дома, начали выплачивать по 10 тысяч рублей.

Вся система здравоохранения региона переведена на особый режим работы, в пунктах пропуска работают бригады скорой помощи. Непосредственно в стационарных местах размещения тестируют на COVID-19 и проводят вакцинацию желающим. По словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, запасов вакцины и экспресс-тестов достаточно. И Ростовская область дополнительно получит около 2,3 миллиона экспресс-тестов.

Взяли только самое необходимое. Ну и документы... Дом бросили, живность. Вся надежда на Россию

Врио главы МЧС России Александр Чуприян после пятничного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сразу вылетел в Ростовскую область. Руководство МЧС поддержало введение режима ЧС в Ростовской области из-за наплыва людей, пересекающих границу со стороны самопровозглашенных республик.

На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области была открыта "горячая линия" 8-863-239-99-99.

О готовности разместить беженцев заявили 7 близлежащих к Ростовской области субъектов РФ. 19 удаленных субъектов, имеющих прямое железнодорожное сообщение с регионом, также подтвердили возможность принятия людей. Накануне первые группы беженцев были отправлены поездами в Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Нижегородскую области.

Тем временем погранслужба ФСБ России зафиксировала попадание двух снарядов по территории Ростовской области. В Следственном комитете России было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Уже установлено, что стреляли "лица, находящиеся на территории Украины, с использованием реактивной системы залпового огня".

Следственный комитет открыл штаб в Ростовской области, и специалисты ведомства начали сбор доказательств преступных действий украинской армии. А вчера Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении новых уголовных дел по факту обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново, где контузию получил мирный житель 1938 г.р., а также получили повреждения жилые дома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений вооруженных сил Украины на территории Донбасса.

Стоит напомнить, что на днях в СКР было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на Донбассе 5 массовых захоронений мирных жителей. Речь идет о событиях 2014 года, когда территорию республик украинские военные залпами обстреливали из артиллерии. "Были эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов украинскими вооруженными формированиями в 2014 году", - говорится в сообщении СК.

Уточняется, что среди останков присутствуют тела женщин различного возраста.