В Ростовскую область прибыли первые поезда с беженцами из Донбасса

Более 800 человек доставлены пассажирскими поездами из Луганска в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Эвакуированные прибыли в Ростовскую область. Власти Луганска планируют повторные отправки железнодорожных составов.

Ранее "РГ" сообщала, что в течение суток в Ростовскую область по Донецкой железной дороге прибудет десять составов, в каждом из которых по десять вагонов. Для жителей Донецка организована эвакуация со станции "Донецк-2" в Калининском районе города, а также с вокзалов в Макеевке и Иловайске.

По информации правительства ЛНР, в Россию эвакуировали уже более 13,5 тысяч человек. Как писала "РГ", люди также покидают Донбасс на личном автотранспорте и на автобусах.