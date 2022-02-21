Суд удовлетворил миллиардный иск "Крымэнерго" к организатору энергоблокады

Девятый арбитражный апелляционный суд счел обоснованными и подлежащими удовлетворению требования госпредприятия "Крымэнерго" к бывшему вице-премьер-министру и одному из организаторов энергетической блокады Крыма Ленуру Ислямову по иску на сумму 1,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в постановлении суда в картотеке арбитражных дел.

Согласно документу, требование "Крымэнерго" подлежит удовлетворению за счет имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, которые включены в реестр требований кредиторов должника. Постановление можно обжаловать в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Третий апелляционный суд смягчил приговор, отменив из-за последовавшей декриминализации одну из статей, по которой был обвинен Ислямов - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием средств массовой информации.

Поскольку организатор энергоблокады Крыма находится в розыске, срок наказания для него начнется с момента передачи правоохранительным органам РФ в результате экстрадиции, депортации или задержания на территории России.

В 2014 году Ислямов выехал на Украину и создал в Херсонской области незаконное вооруженное формирование . Батальон сформировали для блокады Крыма со стороны Украины, а также вооруженной борьбы за возвращение Крымского полуострова под юрисдикцию Киева.