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21.02.2022 17:25
Рубрика: Происшествия

Украинским снарядом подорван российский погранпункт

Текст: Иван Петров
В понедельник стало известно об очередном снаряде, выпущенном с территории Украины и залетевшем в Ростовскую область. Только на этот раз он упал не в лесу или в поле на нашей территории, а попал точно в пункт российских пограничников. Только по счастливой случайности в тот момент в постройке никого не оказалось. Поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

"Выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Разрушенное здание располагалось на удалении примерно 150 метров от российско-украинской границы", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, уточнив при этом, что инцидент произошел 21 февраля в 09.50.

Возбуждено уголовное дело после повреждения снарядами двух домов под Ростовом

В понедельник весь день на месте происшествия работали российские саперы. Ведь ни в коем случае нельзя было исключать попадание на нашу территорию и других снарядов, которые просто пока не разорвались.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела территории России. "19 февраля 2022 года примерно в 5 часов утра неустановленные лица с Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. Было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет", - сообщали в СКР.

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