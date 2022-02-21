Глава СКР поручил возбудить дело по факту атаки на погранпункт под Ростовом

Глава СК поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ по Ростовской области. Под "разрушением" в СК понимают попадание в здание снаряда с территории Украины. Также будут расследованы гибель мирного жителя и обстрел двух школ в Донбассе.

По сообщению ФСБ РФ, 21 февраля в 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. На месте работают саперы.

Кроме того, Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что мирный житель - шахтер - погиб на остановке общественного транспорта в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская.

ВСУ так же обстреляли две школы в Петровском и Киевском районах Донецка.