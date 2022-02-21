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21.02.2022 16:29
Рубрика: Происшествия

Глава СКР поручил возбудить дело по факту атаки на погранпункт под Ростовом

Текст: Наталья Козлова
Глава СК поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ по Ростовской области. Под "разрушением" в СК понимают попадание в здание снаряда с территории Украины. Также будут расследованы гибель мирного жителя и обстрел двух школ в Донбассе.

По сообщению ФСБ РФ, 21 февраля в 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. На месте работают саперы.

Кроме того, Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что мирный житель - шахтер - погиб на остановке общественного транспорта в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты Трудовская.

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ВСУ так же обстреляли две школы в Петровском и Киевском районах Донецка.

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