В Астраханской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе для проведения мероприятий по приему и размещению эвакуированных граждан из Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Согласно распоряжению, режим ЧС введен с 16.00 21 февраля.

К организации приема беженцев привлечены силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как писала "РГ" в Астраханской области готовятся к приему беженцев два пункта временного размещения, и общежития вузов. Кроме того, открыты 20 пунктов сбора гуманитарной помощи.