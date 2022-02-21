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21.02.2022 10:45
Рубрика: Общество

В Ялтинском крокодиляриуме вылупились десятки кайманов

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба Ялтинского крокодиляриума Фото: Пресс-служба Ялтинского крокодиляриума
Фото: Пресс-служба Ялтинского крокодиляриума

В Ялтинском крокодиляриуме из отложенных в ноябре яиц вылупились несколько десятков крокодилов-кайманов. Об этом сообщил директор зверинца Виктор Жиленко.

- Сейчас малыши адаптируются к окружающему миру, они не агрессивные и не боятся людей, - уточнил Жиленко. - Как и все дети, маленькие кайманы очень любопытные - они ползают, плавают, знакомятся друг с другом.

Крокодилят содержат в отдельном помещении, где поддерживается необходимый микроклимат - влажность и температура. Есть и маленький водоем. Для малышей разработан специальный рацион - это мелко нарезанное мясо.

- Большое внимание уделяем тому, чтобы каждый получил свою порцию, потому что кайманчиков много, и они очень активные, и тяжело за всеми уследить, - сообщил Жиленко.

Напомним, в 2021 году пережившие июньский потоп питомцы Ялтинского крокодиляриума начали активно размножаться. Сначала каймановые крокодилы впервые в истории зверинца отложили 76 яиц. А потом и в вольере самки редкого миссисипинского аллигатора Алисы обнаружили 46 яиц. Все их маркировали и поместили в инкубатор. Специалисты говорят, что к размножению крокодилов подтолкнул стресс после июньского потопа.

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Размещение новых питомцев станет для Ялтинского крокодиляриума большой проблемой, поскольку и с нынешней площадью этот популярный у туристов зверинец пока не может выполнить требования Россельхознадзора и получить лицензию. Скажем, в помещениях, где содержатся крокодилы, высота потолков должна достигать трех метров.

Фото: Пресс-служба Ялтинского крокодиляриума
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