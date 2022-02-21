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Рубрика: Происшествия

В Крыму прекращено дело владельца сети АЗС, обвиняемого в смертельном ДТП

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Сакский районный суд прекратил уголовное дело в отношении владельца одной из крупнейших сетей АЗС Сергея Бейма, по вине которого летом 2021 года на дороге в районе города Саки погибла женщина. Причина в том, что потерпевшая сторона попросила прекратить уголовное преследование бизнесмена, а гособвинитель не стал возражать против примирения сторон. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Резонансное ДТП произошло 31 июля 2021 года. 54-летний владелец АЗС на автомобиле Lexus, превышая допустимую скорость, пытался по обочине объехать пробку на трассе Симферополь - Евпатория. В результате водитель не заметил Toyota, поворачивавшую налево со встречной полосы движения. Пассажирка этой машины позднее скончалась в больнице от полученных травм.

Дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи несколько раз выходили с ходатайствами в суд о домашнем аресте бизнесмена. Но суд решил, что это излишняя мера, поскольку предприниматель выплатил пострадавшим семье пострадавшей компенсацию более 17 миллионов рублей.

- Суд удовлетворил просьбу потерпевших о прекращении уголовного преследования в отношении Бейма в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда, - сообщили в пресс-службе суда. - Заявления об этом потерпевшие неоднократно подавали и во время предварительного расследования.

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