В Ростовской области возбудили дело о геноциде в годы войны

Уголовное дело возбуждено по статье о геноциде в связи с выявлением новых фактов совершения преступлений в период оккупации Ростовской области немецко-фашистскими войсками и их союзниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Ростовского областного суда.

Поводом для возбуждения дела послужили новые факты преступлений против человечества, совершенные немецкими карателями и их пособниками. По уточненным данным, с ноября 1941 по февраль 1943 года погибло не менее 126 тысяч мирных граждан и военнопленных красноармейцев.

Гражданский иск подготовил прокурор региона Роман Прасков. Правоохранители провели огромную работу. Прокуратурой, ФСБ и Следственным комитетом России вместе с учеными и поисковиками изучено более 252 тысяч документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий.

Полученные данные позволили установить ранее неизвестные места массовых казней, совершенных немецкими и румынскими военными в городе Сальске и Миллеровском районе.