На Урале отменили приговор экс-депутату, обманувшему дольщиков

Сегодня апелляционная инстанция Челябинского областного суда рассмотрела уголовное дело бывшего депутата городской думы, владельца компании "Речелстрой" и ее гендиректора, обвиняемых в обмане дольщиков микрорайона "Чурилово Лейк Сити".

- Приговор Центрального районного суда по уголовному делу Андрея Пязока и Сергея Вегельмана отменен, - сказали в пресс-службе суда. - Уголовное дело направлено прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Как уже сообщала "РГ", 27 июля прошлого года застройщики были признаны виновными в нарушении требований законодательства о долевом строительстве. Суд приговорил их к двум и полутора годам в колонии-поселении соответственно.