В Челябинске осудили экс-депутата, обманувшего 1,5 тысячи дольщиков

В Челябинске сегодня вынесли приговор учредителю и бывшему генеральному директору строительной компании, по вине которых полторы тысячи дольщиков остались без жилья.

Напомним, речь идет о жилом комплексе "Чурилово Lake City", на возведение которого с 2014 по 2017 год компания привлекла около 2,5 миллиарда рублей из средств будущих владельцев недвижимости.

Правоохранительные органы и суд выяснили: фигуранты за указанный временной промежуток более 617 миллион из этой суммы направили на цели, никак со строительством домов не связанные. В итоге, выполнить взятые на себя перед дольщиками обязательства не смогли.

Учредителя компании-застройщика, и по совместительству депутата челябинской думы Андрея Пязока, задержали в 2017 году. В ходе расследования он частично возместил ущерб.

"Принятыми мерами в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб - более 197 миллионов рублей", - уточняет следствие. Так же суд арестовал имущество обвиняемых на сумму, превышающую 54 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны более 1500 граждан.

Правительство Челябинской области утвердило программу по завершению строительства домов многострадального микрорайона.

"Учредитель ООО "Речелстрой" Андрей Пязок и бывший гендиректор организации Сергей Вегельман признаны виновными по ч.2 ст.200.3 УК РФ (нарушение требований законодательства о долевом строительстве). Они осуждены на два и полтора года, соответственно, в колонии-поселении",- констатирует пресс-служба регионального Следственного комитета.