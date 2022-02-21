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21.02.2022 14:54
Рубрика: Экономика

Российский рынок акций в понедельник обвалился под давлением геополитики

Текст: Нина Егоршева

Российский рынок акций днем в понедельник, 21 февраля, обвалился под давлением геополитики. Индекс Мосбиржи впервые с 24 января опустился ниже 3200 пунктов.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, индекс Мосбиржи к 14.11 мск падал на 5,9% - до 3192 пункта. Долларовый индекс РТС в то же время снизился на 6,45% - до 1301 пункта.

При этом эксперты отмечают, что негативные настроения на российском рынке акций поддерживаются сохранением высоких геополитических и санкционных рисков. Аналогичная ситуация наблюдается все последние дни. В частности, в минувшую пятницу российские индексы также закрылись около новых трехнедельных минимумов с серьезными потерями.

Индексы Мосбиржи и РТС падают на фоне обострения ситуации на востоке Украины
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