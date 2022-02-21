Сенатор Цеков: Сенаторы могут рассмотреть законы по ДНР и ЛНР 22 февраля

Если Государственная Дума на пленарном заседании во вторник примет решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, то Совет Федерации может рассмотреть соответствующие документы в этот же день. Об этом сообщил парламентарий от Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее руководители ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость.

"Если Госдума рассмотрит этот вопрос на законодательном уровне на заседании во вторник, мы также можем завтра рассмотреть эти документы. Сенаторы готовы", - сказал Цеков РИА Новости.

Ранее члены Совбеза РФ, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, высказались за признание независимости республик Донбасса.