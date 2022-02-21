Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах

Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики в границах, которые сейчас фактически установлены, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С лидерами народных республик подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", - сказал Климов в эфире телеканала "Россия-24", цитирует ТАСС.

По словам сенатора, договоры будут ратифицированы Совфедом во вторник.