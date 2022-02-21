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21.02.2022 19:56
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело по факту подрыва украинским снарядом нашего погранпункта

Текст: Иван Петров
Следователи отреагировали в уголовно-процессуальном порядке на инцидент, произошедший в понедельник утром в Ростовской области, неподалеку от границы с Украиной. О нем ранее сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

"Установлены новые факты попадания после непрекращающихся обстрелов с территории Украины снарядов по территории Ростовской области. Так, 21 февраля в 9 часов 50 минут утра неустановленные лица, используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели с территории Украины обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области", - говорится в сообщении Следственного комитета России.

СКР возбудил уголовное дело по факту обстрелов населенных пунктов в Донбассе

Отмечается, что в результате попадания снаряда на участок в районе хутора Щербаково - в 150 метрах от Государственной границы РФ и Украины - было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство общеопасным способом". "Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ", - отметили в ведомстве, уточнив, что расследование поручено Главному следственному управлению СК РФ.

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