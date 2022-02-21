Стартовала продажа билетов на "Спасскую башню"

21 февраля в продаже появились первые билеты на XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Стоимость билетов: от 1200 до 4500 рублей. Купить их можно тремя способами:

1) через официальный сайт;

2) сайт компании Concert.ru;

3) в кассе Concert.ru на Цветном бульваре (метро "Цветной бульвар", Цветной бульвар, д. 30, корп. 1, здание Бизнес-центра, 1-й этаж). Касса работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00 (суббота, воскресенье - выходные).

В этом году все главные зарубежные участники фестивалей формата military tattoo надеются провести праздники, которые прерывались из-за пандемии (не останавливала фестивали только Россия).

По сложившейся традиции в Европе хронологически они проходят так: начинает Швейцария, затем самое масштабное (по продолжительности) шоу проводит Великобритания. Россия, образно говоря, завершает зажигательное "военно-фестивальное лето".

Швейцарский Basel Tattoo - с 15 по 23 июля, шотландский Royal Edinburgh Military Tattoo - с 5 по 27 августа 2022 года, у нас, в Москве на Красной площади - с 26 августа по 4 сентября.

Базель и Эдинбург уже вовсю продают билеты.

На фестиваль Royal Edinburgh Military Tattoo цены стартуют от 30 фунтов стерлингов (актуальный курс фунта к рублю - 102). Право смотреть шоу с "королевской галереи" - от 580 до 640 фунтов стерлингов. Если вы хотите кому-то подарить билет, то подарочный ваучер обойдется от 50 до 200 фунтов стерлингов, но больше чем на 1000 фунтов ваучеров не продадут. А онлайн-бронирование ограничено 8 билетами на человека. Все эти ограничения объясняются попыткой организаторов противодействовать спекуляциям. Или, по-русски говоря, так борются с "перекупами". Впрочем, это проблема международная, самый простой и эффективный способ - не выбрасывать в один день в продажу все билеты. Мы поступаем так же.

Билеты на Basel Tattoo - от 49 до 119 швейцарских франков. Чтобы узнать сумму в рублях - умножаем на 82.

В этом году и мы, и швейцарцы отмечаем юбилеи: 15 лет фестивалям. Организаторы и базельского, и московского шоу практически одними словами интригуют зрителя: вас ждет отличная юбилейная программа. Но что именно нам покажут - секрет. Приходите, сами увидите.