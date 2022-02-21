Строгая и нежная. Юбилей Вера Алентова отмечает спектаклем и автобиографией

Вера Алентова назвала автобиографию "Все не случайно". Свою книгу народная артистка России, любимица миллионов зрителей представила в родном Театре им. Пушкина - на эту сцену она выходит с 1965 года, на ней же встречает бенефисом свой юбилей. В день рождения, 21 февраля, она сыграет в постановке Евгения Писарева "Мадам Рубинштейн".

Премьера, мемуары, юбилей - все сошлось как по звездам. А еще совсем скоро, весной, на экраны выйдет громкий фильм о вампирской вселенной Empire V, где актриса предстанет в неожиданной роли богини Иштар.

Конечно, Вера Алентова - это для многих прежде всего "Москва слезам не верит". Так вот, слезам не верит и сама Алентова. Продолжает поражать поклонников и коллег своим трудолюбием и любовью к жизни. Что бы ни случилось.

"5 июля 2021 года умер Володя, закатилось мое солнышко. Книга написана за год до…" - так начинается ее автобиография. На самом деле, они задумывали своеобразный диптих - несколько лет назад издательство предложило Вере Алентовой и Владимиру Меньшову написать мемуары одновременно. Думали, что сначала воспоминания выпустит режиссер. Не случилось.

- Надо знать Володю, - рассказывает актриса. - Человек, приславший ему на правку интервью и уверенный, что завтра его уже можно будет опубликовать, как правило, ошибался месяца примерно на два. Но я не думала, что так надолго затянется написание книги! В какой-то момент подумала: не дождусь, наверное. И села писать сама, что помню.

Обложка книги Веры Алентовой "Все не случайно"

В Пушкинском фойе театра Веру Алентову слушали затаив дыхание - и зрители почтенного возраста, и совсем молодые. Актрису - с ее невероятной красотой, обаянием и талантом - любили и продолжают любить. В стильных темных очках, элегантном шоколадном наряде, винтажных жемчужных бусах - она настоящая звезда. О каком возрасте речь? О ней иногда говорят - жесткая, бескомпромиссная. За эту же принципиальность ее всегда ценили. Актриса не отказывается: "Я дитя войны - может быть, поэтому".

Но вот Виктория Исакова рассказывает тут же: они играют с Алентовой вместе в спектакле "Ложные признания". "Она казалась очень строгой, но в близком общении все оказалось иначе. Это невероятно нежный человек с удивительным чувством юмора, с любовью к партнерам, зрителям, театру. Вера Валентинова действительно - лицо нашей труппы!"

Над книгой Алентова работала два года, засев на даче в пандемийный локдаун. Владимир Меньшов успел прочитать мемуары супруги. Свою автобиографию закончить не успел - но Алентова с дочерью Юлей Меньшовой обещают доделать начатое им.

Одним из первых читателей книги "Все не случайно" стал большой друг Александр Ширвиндт. Взяв в руки объемистый том, пошутил: "Не то, что прочитать - поднять невозможно!". Книга и правда - более 500 страниц. Актриса смеется: "Вот как много, оказывается, помню! И это еще не все вошло".

Читателя она приглашает в свой предельно правдивый - иногда даже беспощадный по отношению к себе - мир. Лукавить или что-то скрывать странно и неразумно, тем более, как замечает Вера Алентова, когда доходишь до определенного возраста. "Я, конечно, проговорилась вам, что мне восемьдесят, но душа всегда остается 16-летней!".

Названия глав просты: "Детство", "Отрочество", "Школа-студия", "Мама", "Меньшов", "Юля". За этой лаконичностью - откровенность. После "оскароносного" успеха фильма "Москва слезам не верит", когда ей впервые предложили написать книгу, она отказалась: "О чем было писать? 37 лет, я была совсем девчонкой!". Теперешняя ее откровенность - совсем не та, за которой гоняются глянцевые журналы или ведущие ток-шоу. Редактор книги Олег Пухнавцев объясняет:

- У Веры Валентиновны откровенность особого рода - это и честное отношение к себе, и удивительное чувство собственного достоинства. Она не боится казаться смешной, ошибающейся, слабой, даже отчаявшейся. Так иронизировать над собой могут лишь люди с необыкновенно светлой душой и любящим сердцем…

Почему название - "Все не случайно"? Алентова объясняет: "Меня перепугали, сказав, что для книги очень важно название. Я об этом даже не думала… Но в процессе написания вдруг осознала, что название может быть только одно - и я на нем настаивала. Когда ты проживаешь такую длинную жизнь и можешь обернуться назад, - единственное, что отчетливо понимаешь: все не случайно. Из одного совпадения получилось второе, третье. Потом из них и складываются какие-то истории, картины, встречи, жизнь..."

Кстати

Кого сыграла актриса в свой бенефис

В Театре им. Пушкина поставили "Мадам Рубинштейн" - спектакль-бенефис Веры Алентовой. В спектакле Евгения Писарева ей выпало играть совсем не ту, знакомую по легендарным фильмам, героиню. На сцене - сварливая и взбалмошная "мадам Скуперфилд", добившаяся колоссального успеха, но так и не сумевшая стать счастливой.

Пьеса австралийца Джона Мисто построена на документальной истории одной из основательниц американской индустрии красоты Хелены Рубинштейн. Надо ли напоминать, что кремы бренда HR и сегодня популярны у гламурных див всего мира? Вера Алентова самим своим явлением на сцене доказывает: время над такими красавицами, как она, не властно. Что же касается героини и ее странного окружения - многих девушек, которые сегодня озабочены карьерой и успехом в жизни любой ценой, спектакль скорее предостережет: успех совсем не гарантирует счастья.

В спектакле впечатляет сценография Максима Обрезкова. Полупрозрачные шары жемчужного оттенка, восходящая на заднике Луна - все это обращает нас к символике вечно женственного. Но у женского царства, которое вознесло героиню спектакля на самый олимп большого бизнеса, свои подводные камни, и совсем небезобидные…

Подготовила Ольга Штраус