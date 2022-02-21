Телеканал RT запустил проект для помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Телеканал RT решил помочь людям, прибывшим в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, и запустил новый проект "Карта помощи".

Россияне, готовые пригласить беженцев жить к себе домой, сначала должны зарегистрироваться на сайте. Также надо отметить свою геолокацию и указать число свободных мест. Руководители проекта свяжутся с вами.

Более подробная информация размещена тут.

Кроме того, есть электронная почта. Если появились вопросы - отправляйте их на этот адрес: dom@rttv.ru

Ранее сообщалось, что 30 регионов России готовы принимать беженцев из Донбасса. Согласно последним данным, в Ростовскую область уже прибыли более 40 тысяч человек из ЛНР и ДНР. Они находятся в пунктах временного размещения.