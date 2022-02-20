Принять беженцев из Донбасса готовы 30 регионов России

Около 30 республик, краев и областей страны зарегистрированы в МЧС, они смогут принимать беженцев из Донбасса, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил сегодня врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. По его словам, уже формируется четвертый железнодорожный состав с беженцами.

Всего в Ростовскую область уже прибыли более 40 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР. Они размещены в Ростовской области в пунктах временного размещения.

В связи с притоком беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины в Ростове-на-Дону начата регистрация добровольцев для помощи беженцам.

Прибывшие из Донецка и Луганска в Россию беженцы получили перовые выплаты по 10 тысяч рублей на лицевые счета, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.