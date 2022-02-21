Топ-7 подарков для автомобилиста на 23 февраля

Впереди 23 февраля, а значит для многих актуальна тема подарков для мужчин. Автомобилистов можно порадовать полезными аксессуарами, большинство из которых пригодится всей семье.

Несмотря на то, что видеорегистратор давно закрепился в различных рейтингах самых полезных приспособлений для автомобиля, далеко не все водители имеют его в своем арсенале. При аварии он помогает выяснить все обстоятельства ДТП и определить виновника. А еще он служит надежной защитой при автоподставах, когда мошенники имитируют происшествия на дороге и вымогают деньги.

Есть качественные варианты, высокое разрешение записи у которых позволяет даже прочесть номера проезжающих автомобилей, пишет aif.ru. Двухканальные гаджеты позволяют фиксировать происходящее спереди и сзади автомобиля. Цена на нормальный видеорегистратор составляет 4 - 20 тысяч рублей.

Еще один полезный гаджет - это радар-детектор. Некоторые разновидности таких приборов улавливают волны от установленных дорожных комплексов, другие определяют местоположение машины благодаря встроенным GPS-чипам и предупреждают о камерах, нанесенных на карту. Задача устройства - заранее предупредить водителя о том, что нужно сбросить скорость. Радар-детектор можно купить за 2-10 тысяч рублей.

Несмотря на то, что зима подходит к концу, полезный подарок - это саперная лопата. Она компактна, не занимает много места в багажнике и позволяет быстро откопаться, если колеса увязли в снегу. А еще ей можно скалывать лед, если машина скользит и не может выехать. Купить лопату можно за 1-3 тысячи рублей.

Минимальный набор инструментов для автомобиля можно купить за 3-5 тысяч рублей. Можно взять готовый вариант, а можно составить его самостоятельно. В комплект должны войти ленточный тросс, компрессор, жгутики для починки колес и чемоданчик с инструментами. Такой набор позволит отремонтировать спущенную шину прямо на дороге, если вблизи нет автосервиса.

В связи с ростом количества платных автодорог полезный подарок - транспондер. Он предназначен для автоматической оплаты проезда: гаджет нужно привязать к своему счету. На многих платных дорогах есть скидки для владельцев транспондеров. Стоимость колеблется в пределах 3 тысяч рублей.

Прекрасный подарок любителям чистого салона - это портативный пылесос. Есть варианты, которые включаются в автомобильную розетку. Беспроводные более удобны, но в морозы их нужно хранить только в теплых помещениях. Пылесос можно купить за 1-3 тысячи рублей.

Еще один отличный подарок для автовладельца - это светодиодный фонарь-прожектор. В темное время суток он помогает подсветить местность или моторный отсек. Самые удобные варианты - те, что можно повесить на капот или надеть на голову как шахтерскую лампу. Аккумулятор, как правило, рассчитан на 8 часов работы. Купить его можно за 1-2 тысячи рублей.