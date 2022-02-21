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У переболевшей COVID-19 певицы МакSим начались проблемы с голосом

Новости
    21.02.2022, 12:24
Текст:   Олег Усков

38-летняя российская певица и автор песен МакSим, очень тяжело переболевшая COVID-19, пожаловалась, что восстановление идет медленно, и у нее начались проблемы с голосом. Слова артистки приводит "Пятый канал". "Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока нельзя", - рассказала артистка в программе "Светская хроника".

Врач-отоларинголог Элеонора Терехова по этому поводу дала профессиональный комментарий, отметив, что после той тяжелой формы коронавируса, что была у МакSим, у женщины начались "крайне неблагоприятные для пения процессы в легких". А именно - в органе формируется фиброзная ткань, в результате чего его эластичность нарушается. То есть, легкие уже не могут растягиваться так, как раньше. "Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни", - уточнила эксперт.

МакSим попала в реанимацию в середине прошлого года и была введена врачами в искусственную, медикаментозную кому.

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