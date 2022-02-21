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21 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)

Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 67 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году"

Дата подписания 18 февраля 2022 г.
Опубликован 21 февраля 2022 г.
Вступает в силу 18 февраля 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Резервистов вызовут в строй по плану

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:

1. Призывать в 2022 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

2. Для служебного пользования.

3. Для служебного пользования.

4. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин