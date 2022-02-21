В Беларуси назвали условие возвращения российских военных в места дислокации

Проведение совместных учений на территории Беларуси подразделений двух братских стран начальник Генерального штаба ВС РБ Виктор Гулевич связывает, в том числе, и с расширением НАТО на восток, информируют в военном ведомстве республики.

Вот почему, пояснил генерал-майор, выступая 21 февраля на брифинге для иностранных военных дипломатов, подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость. Кроме того, военачальник потребовал от США и НАТО отвести войска от границы Союзного государства.

"Мы не приемлем диктата и односторонних, ущемляющих белорусскую сторону, подходов", - подчеркнул он. Политика по расширению НАТО на Восток, по его словам, расценивается "как агрессивная и ничем не обоснованная. Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а наоборот, повышает вероятность вооруженного конфликта. Происходит эскалация напряженности. И не с территории Беларуси. Все это привело к необходимости проведения комплекса мер по сдерживанию от подобных агрессивных проявлений и угрозы применения силы в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом", - констатировал глава Генерального штаба РБ.

Что касается подразделений Вооруженных Сил РФ, уточнил он, то они "возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - резюмировал генерал.