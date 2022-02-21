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21.02.2022 23:59
Рубрика: В мире

В Донецке признание ДНР и ЛНР встретили салютом

Текст: Руслан Мельников ("Российская газета", Донецк)
Очередная ночь в Донецке началась с усилившихся обстрелов, а закончилась салютам и криками "Ура!".

После внеочередного заседания Совбеза украинская сторона обстреляла Донецк с особым ожесточением. "Донецк словно в аду!" - писали в соцсетях жители некоторых районов. Людям рекомендовали не выходить на улицу и не собираться большими группами, чтобы не провоцировать возможных диверсантов.

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Знакомый ополченец рассказали корреспонденту "РГ" об ожесточенном бое с применением танков в районе Ясиноватой. "Идет серьезная рубка, давно такого не было. Видимо, украинцы пытались прорваться, но не получилось. Завтра узнаем подробности, может быть, даже появится информация о сожженных танках", - сообщил собеседник.

А после того, как Владимир Путин подписал указы о признании республик Донбасса и договоры о дружбе с народными республиками, в самом центре Донецка загремели гулкие звуки близких взрывов. Но, как оказалось, это был не обстрел, а салют. Также на площади Ленина состоялся импровизированный концерт Юлии Чичериной.

Над площадью сверкали салютные всполохи.

- Ура! - приветствовали друг друга дончане, выскочившие на улицу. В гостинице, где остановился корреспондент "РГ", радостно поздравляли друг друга постояльцы и работники отеля. Две молодые женщины, делились впечатлениями:

- Мы оставили детей в номерах, а сами быстренько выскочили на улицу. Как все здорово!

- Победа! - кричали люди на улице.

Впрочем, дончан все же попросили разойтись с площади Ленина, в целях безопасности.

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