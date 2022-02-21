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21.02.2022 23:22
Рубрика: Власть

В Госдуме готовы оперативно ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР

Текст: Татьяна Замахина
Госдума готова оперативно приступить к ратификации договоров о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и о дружбе с республиками. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава государства после заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявив, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого президент в Кремле подписал указы о признании республик. Затем Путин подписал с их руководством договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания указанных договоров в ГД готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации, сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что признание независимости ДНР и ЛНР - единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе. Ведь Киев, продолжил политик, продемонстрировал неготовность выполнять Минские соглашения и нацелен на военное решение конфликта.

"Мы спасаем наших сограждан от геноцида, от физического уничтожения, - подчеркнул Слуцкий. - Это поистине исторический момент".

Он напомнил, что в РФ не раз призывали Запад убедить украинское руководство выполнить свои обязательства, которые вытекают из Минских соглашений. "Но вместо этого Украину только накачивали современным вооружением и поощряли саботаж Минска-2. России просто не оставили выбора", - считает глава комитета.

Профильные комитеты Госдумы во вторник, 22 февраля, утром рассмотрят соглашения о дружбе и партнерстве с Донецкой и Луганской народными республиками, чтобы палата могла их ратифицировать в тот же день, сообщил в свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, которого цитирует ТАСС.

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