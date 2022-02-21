В районе разрушенного аэропорта Донецка прогремел взрыв

В районе разрушенного в 2014-2015 годах аэропорта Донецка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики прогремел взрыв, сообщает корреспондент РИА Новости. Сведений о жертвах в данный момент нет.

Сегодня утром министерство государственной безопасности ДНР сообщило об обнаружении на юге самопровозглашенной республики группы украинских диверсантов, которые, по сведениям МГБ, прорывались к российской границе. Кроме того, в районе вокзала Донецка на собственном взрывном устройстве подорвался украинский диверсант.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе действуют меры по усилению режима прекращения огня, по которым вводится запрет на разведывательно-диверсионные действия.